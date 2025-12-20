JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persijap Jepara Akhirnya Mengumumkan Pelatih Baru, Ini Sosoknya

Persijap Jepara Akhirnya Mengumumkan Pelatih Baru, Ini Sosoknya

Sabtu, 20 Desember 2025 – 12:10 WIB
Persijap Jepara Akhirnya Mengumumkan Pelatih Baru, Ini Sosoknya - JPNN.com Jateng
Nostalgia kembali terulang. Persijap Jepara resmi menunjuk Divaldo Alves sebagai pelatih kepala baru. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Teka-teki siapa sosok pelatih kepala Persijap Jepara pada lanjutan BRI Super League 2025/26 akhirnya terjawab.

Manajemen Laskar Kalinyamat resmi menunjuk Divaldo Da Silva Teixeira Alves sebagai pelatih kepala anyar, Jumat (19/12).

Nama Divaldo Alves bukanlah sosok asing bagi Persijap. Pelatih asal Portugal itu kembali ke Jepara membawa nuansa nostalgia, setelah sebelumnya pernah menjadi bagian dari perjalanan klub pada 2010, sebuah periode penting dalam sejarah Persijap.

Baca Juga:

Kembalinya Divaldo dinilai sebagai langkah strategis manajemen untuk membangkitkan performa tim. Pengalaman masa lalu bersama Persijap menjadi modal berharga, terutama dalam membangun karakter permainan serta memahami kultur sepak bola Jepara yang lekat dengan militansi suporter.

Direktur Teknik Persijap Jepara Mario Lemos menegaskan bahwa Divaldo merupakan figur tepat untuk mengemban tugas berat tersebut. Rekam jejak panjang Divaldo di sepak bola Indonesia menjadi salah satu pertimbangan utama manajemen.

“Kami percaya coach Divaldo sangat memahami karakter permainan Persijap. Karena itu, manajemen memutuskan bekerja sama dengan beliau untuk memperbaiki posisi tim di klasemen BRI Super League 2025/26. Pengalaman beliau di masa lalu menjadi nilai tambah untuk membawa Persijap meraih hasil yang lebih baik,” ujar Mario Lemos.

Baca Juga:

Dalam pernyataan perdananya, Divaldo Alves tak menyembunyikan rasa bangganya bisa kembali ke Jepara. Ia menyebut Persijap sebagai klub yang memiliki tempat spesial dalam perjalanan karier kepelatihannya.

“Saya pernah berada di sini dan saya tahu betul besarnya dukungan suporter Persijap. Saya datang dengan semangat baru dan target membawa tim ini melangkah lebih baik,” kata Divaldo.

Nostalgia kembali terulang. Persijap Jepara resmi menunjuk Divaldo Alves sebagai pelatih kepala baru.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persijap jepara pelatih baru persijap pelatih bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU