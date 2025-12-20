Persijap Jepara Akhirnya Mengumumkan Pelatih Baru, Ini Sosoknya

jateng.jpnn.com, JEPARA - Teka-teki siapa sosok pelatih kepala Persijap Jepara pada lanjutan BRI Super League 2025/26 akhirnya terjawab.

Manajemen Laskar Kalinyamat resmi menunjuk Divaldo Da Silva Teixeira Alves sebagai pelatih kepala anyar, Jumat (19/12).

Nama Divaldo Alves bukanlah sosok asing bagi Persijap. Pelatih asal Portugal itu kembali ke Jepara membawa nuansa nostalgia, setelah sebelumnya pernah menjadi bagian dari perjalanan klub pada 2010, sebuah periode penting dalam sejarah Persijap.

Kembalinya Divaldo dinilai sebagai langkah strategis manajemen untuk membangkitkan performa tim. Pengalaman masa lalu bersama Persijap menjadi modal berharga, terutama dalam membangun karakter permainan serta memahami kultur sepak bola Jepara yang lekat dengan militansi suporter.

Direktur Teknik Persijap Jepara Mario Lemos menegaskan bahwa Divaldo merupakan figur tepat untuk mengemban tugas berat tersebut. Rekam jejak panjang Divaldo di sepak bola Indonesia menjadi salah satu pertimbangan utama manajemen.

“Kami percaya coach Divaldo sangat memahami karakter permainan Persijap. Karena itu, manajemen memutuskan bekerja sama dengan beliau untuk memperbaiki posisi tim di klasemen BRI Super League 2025/26. Pengalaman beliau di masa lalu menjadi nilai tambah untuk membawa Persijap meraih hasil yang lebih baik,” ujar Mario Lemos.

Dalam pernyataan perdananya, Divaldo Alves tak menyembunyikan rasa bangganya bisa kembali ke Jepara. Ia menyebut Persijap sebagai klub yang memiliki tempat spesial dalam perjalanan karier kepelatihannya.

“Saya pernah berada di sini dan saya tahu betul besarnya dukungan suporter Persijap. Saya datang dengan semangat baru dan target membawa tim ini melangkah lebih baik,” kata Divaldo.