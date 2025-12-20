Greg Nwokolo Sentil Timnas Indonesia: Maju Sepuluh Langkah, Mundur Lagi

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kegagalan timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 Thailand memantik keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari eks pemain tim nasional Indonesia Greg Nwokolo yang menilai perjalanan skuad Garuda belakangan ini seperti berjalan di tempat.

Menurut Greg, timnas Indonesia sempat menunjukkan kemajuan signifikan, tetapi kembali tersandung di momen krusial. Ia menggambarkannya dengan kalimat cukup menohok: maju sepuluh langkah, lalu mundur lagi.

“Pasti kita semua kecewa, kan. Karena kita semua harap timnas bisa lebih baik. Namun, ini sudah terjadi. Kita maju sepuluh langkah dan kemudian mundur lagi,” ujar Greg di sela acara Santini JMTV Awards 2025 di Jakarta, Kamis (18/12) malam.

Di SEA Games 2025, langkah timnas Indonesia terhenti lebih cepat dari harapan. Garuda Muda gagal melangkah ke semifinal setelah hanya finis di peringkat kedua Grup C, kalah bersaing dengan Filipina.

Hasil tersebut menambah deretan kekecewaan publik sepak bola Tanah Air. Sebelumnya, timnas Indonesia juga harus menerima kenyataan pahit gagal lolos ke Piala Asia U-23 2026 serta tersingkir dari persaingan menuju Piala Dunia 2026.

Greg yang mencatatkan delapan penampilan bersama timnas Indonesia itu juga menyoroti kekosongan kursi pelatih kepala timnas. Sejak ditinggal Patrick Kluivert pada Oktober lalu, PSSI hingga kini belum mengumumkan sosok pengganti secara resmi.

Menurut Greg, siapa pun pelatih yang nantinya ditunjuk harus siap dengan target besar dan tekanan tinggi. Dia menilai sepak bola Indonesia sudah tidak lagi membutuhkan proses panjang.

“Siapa pun pelatihnya, dia harus tahu bahwa Indonesia sudah enggak butuh proses. Kita sudah coba proses dengan Shin Tae-yong, tapi terputus di tengah jalan. Jadi jangan rekrut pelatih lalu bicara proses lagi. Pemain kita sudah bagus. Yang kita butuhkan sekarang adalah hasil,” tegas Greg.