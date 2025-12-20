Dewa United Vs Persis Solo, Sho Yamamoto Yakin Menang

jateng.jpnn.com, BANTEN - Kapten Persis Solo Sho Yamamoto menatap laga pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 dengan penuh keyakinan.

Menjelang duel tandang melawan Dewa United FC di Banten International Stadium, Sabtu (20/12) sore, pemain asal Jepang itu menilai kondisi timnya terus menunjukkan perkembangan positif.

Optimisme tersebut membuat Sho Yamamoto menegaskan tekad Persis Solo untuk tampil habis-habisan demi meraih hasil maksimal. Dia berharap masa persiapan yang dijalani Laskar Sambernyawa selama jeda kompetisi bisa berbuah manis di laga krusial tersebut.

“Persiapan kami adalah untuk menang. Kami sudah siap dengan permainan kami dan saya harap bisa mendapatkan hasil yang baik,” ujar Sho Yamamoto.

Sho memang menjadi salah satu figur sentral di skuad Persis musim ini. Pemain bernomor punggung 14 itu telah tampil dalam 10 pertandingan dengan total 872 menit bermain, serta menyumbangkan dua gol bagi tim kebanggaan publik Solo tersebut.

Tambahan poin sangat dibutuhkan Persis untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Hingga pekan ke-14, Persis masih terpuruk di dasar klasemen atau peringkat ke-18.

Dari 13 pertandingan yang sudah dijalani, Persis baru mengoleksi tujuh poin. Raihan tersebut berasal dari satu kemenangan, empat hasil imbang, dan delapan kekalahan.

Satu-satunya kemenangan Persis tercipta pada laga pembuka musim saat menaklukkan Madura United FC dengan skor 2-1 di laga tandang. Setelah itu, Laskar Sambernyawa harus menjalani puasa kemenangan panjang dalam 12 pertandingan beruntun.