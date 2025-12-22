Debut Milo Berakhir Pahit, Persis Solo Dibantai Dewa United 1-5, Kian Terbenam di Dasar Klasemen

jateng.jpnn.com, BANTEN - Debut Milomir Seslija bersama Persis Solo berjalan pahit. Harapan Laskar Sambernyawa untuk mengakhiri puasa kemenangan justru ambyar setelah dibantai Dewa United FC pada pekan ke-15 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Banten International Stadium, Sabtu (20/12), Persis Solo dipaksa menyerah dengan skor telak 1-5. Kekalahan ini terasa makin menyakitkan karena Persis sudah tertinggal tiga gol hanya dalam 20 menit awal laga.

Petaka datang terlalu cepat. Pada menit ke-16, kesalahan fatal kiper Muhammad Riyandi saat membuang bola dimanfaatkan Alex Martins Ferreira untuk membuka keunggulan Dewa United. Dua menit berselang, gawang Persis kembali bergetar setelah bek Kodai Tanaka melakukan gol bunuh diri.

Belum sempat bernapas, Persis kembali kebobolan pada menit ke-21. Sundulan Alex Martins memang sempat ditepis Riyandi, tetapi bola muntah dengan mudah disambar Alexis Messidoro menjadi gol ketiga tuan rumah.

Persis sempat memberi sedikit harapan di penghujung babak pertama. Kodai Tanaka menebus kesalahannya lewat gol penalti yang membuat skor berubah menjadi 1-3 saat turun minum.

Namun, kebangkitan itu tak pernah benar-benar terjadi. Di babak kedua, Dewa United kembali menambah penderitaan Persis lewat gol bunuh diri Zanadin Fariz pada menit ke-83. Tiga menit kemudian, Messidoro mencetak gol keduanya sekaligus menutup laga dengan skor mencolok 5-1.

Pelatih kepala Persis, Milomir Seslija, mengakui hasil ini sangat mengecewakan, terlebih karena timnya sempat tampil cukup baik di awal pertandingan. Pelatih asal Bosnia yang akrab disapa Milo itu menilai ada banyak kesalahan elementer yang tak seharusnya terjadi.

“Ada hal-hal yang tidak boleh terjadi dalam sepak bola dan itulah mengapa ini sangat sulit. Kami harus memperbaiki banyak hal dan tetap bersatu,” ujar Milo seusai pertandingan.