Liverpool Umumkan Kondisi Alexander Isak, Cedera Parah

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool memberikan kabar kurang sedap terkait kondisi Alexander Isak. Striker asal Swedia itu dipastikan mengalami cedera serius pada pergelangan kaki setelah menjalani pemeriksaan lanjutan.

Alexander Isak mengalami patah tulang fibula di bagian pergelangan kaki dan telah menjalani operasi. Manajemen The Reds menyebut tindakan medis tersebut berjalan dengan baik.

“Alexander Isak hari ini berhasil menjalani operasi atas cedera yang dialaminya pada Sabtu lalu,” tulis Liverpool dalam rilis resminya.

“Setelah dilakukan diagnosis, operasi dilakukan untuk menangani cedera pergelangan kaki yang meliputi patah tulang fibula,” lanjut pernyataan tersebut.

Cedera parah itu didapat Isak saat Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur di Stadion Tottenham Hotspur, Minggu, pada pekan ke-17 Liga Inggris 2025/26. Dalam laga tersebut, Liverpool menang tipis 2-1.

Ironisnya, cedera terjadi tepat setelah Isak mencetak gol pembuka. Memanfaatkan assist Florian Wirtz, Isak sukses menaklukkan kiper Guglielmo Vicario lewat sepakan kaki kiri. Namun, sesaat setelah melepaskan tembakan, ia mendapat tekel terlambat dari bek Tottenham, Micky van de Ven.

Isak langsung meringis kesakitan dan tak melakukan selebrasi. Pelatih Arne Slot kemudian menariknya keluar lapangan dan menggantinya dengan Jeremie Frimpong.

Liverpool belum memberikan kepastian terkait lamanya masa pemulihan Isak. Namun, sejumlah sumber menyebut penyerang berusia 25 tahun itu bakal menepi cukup lama. Jurnalis The Times, Paul Joyce, menyebut Isak masih berpeluang kembali bermain musim ini meski belum ada kepastian waktu.