Alexander Isak Cedera Parah, Liverpool Terancam Krisis Lini Depan

Rabu, 24 Desember 2025 – 07:45 WIB
Penyerang Liverpool Alexander Isak (kanan) merayakan golnya ke gawang West Ham United dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion London, Minggu (30/11/2025) waktu setempat. (X/@LFC)

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool dipastikan kehilangan Alexander Isak dalam waktu cukup lama. Striker asal Swedia itu harus menepi setidaknya dua bulan setelah mengalami cedera parah pada pergelangan kaki dan menjalani operasi.

Kabar kurang sedap tersebut dikonfirmasi langsung oleh pelatih Liverpool Arne Slot dalam konferensi pers jelang laga Boxing Day Liga Inggris melawan Wolverhampton, Sabtu (27/12).

“Cederanya akan berlangsung lama, setidaknya dua bulan. Ini sangat mengecewakan bagi dirinya dan tentu saja bagi kami,” ujar Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Selasa.

Isak mengalami cedera saat mencetak gol pembuka dalam kemenangan Liverpool 2-1 atas Tottenham Hotspur pada pekan ke-17 Liga Inggris 2025/26, Minggu (21/11).

Insiden itu terjadi ketika kaki Isak terjepit di antara kaki bek Tottenham, Micky van de Ven, yang mencoba melakukan tekel untuk memblok tembakannya.

Slot menilai tekel tersebut sangat berbahaya. Pelatih asal Belanda itu menyebut aksi Van de Ven sebagai tekel ceroboh yang memiliki risiko tinggi mencederai pemain lawan.

“Jika tekel seperti itu terus dibiarkan, kemungkinan terjadinya cedera serius akan selalu ada,” tegas Slot.

Absennya Isak menjadi pukulan besar bagi Liverpool yang tengah berjuang menjaga peluang mempertahankan gelar juara Liga Inggris musim lalu.

