Dihantam Badai Cedera dan Sanksi, Liverpool Rawan Tersandung saat Menjamu Wolves

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool menghadapi ujian tak ringan menjelang laga kandang melawan Wolverhampton Wanderers.

Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan timnya terancam kehilangan hingga tujuh pemain saat menjamu Wolves pada pekan ke-18 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Anfield, Sabtu (27/12) pukul 22.00 WIB. Situasi ini membuat persiapan The Reds jauh dari kata ideal.

Absennya Mohamed Salah sudah dipastikan. Penyerang andalan Liverpool itu masih membela timnas Mesir di ajang Piala Afrika 2025. Masalah Liverpool tak berhenti di situ.

Alexander Isak juga harus menepi dalam waktu lama setelah mengalami cedera serius berupa patah tulang fibula di pergelangan kaki.

Isak bergabung dalam daftar pemain cedera bersama Joe Gomez dan Wataru Endo yang belum dinyatakan fit untuk tampil menghadapi Wolves. Selain itu, Dominik Szoboszlai juga dipastikan absen karena harus menjalani hukuman akumulasi lima kartu kuning.

Dengan kondisi tersebut, Liverpool sudah kehilangan lima pemain. Jumlah itu masih berpotensi bertambah karena dua nama lain, Conor Bradley dan Cody Gakpo, masih diragukan tampil.

“Kondisi Conor 50-50. Dia tidak berlatih bersama kami hari ini dan juga tidak besok. Jumat nanti baru kami lihat secara pasti apakah dia bisa masuk skuad akhir pekan,” ujar Slot, Kamis (25/12).

“Joe tidak akan tersedia, Wata tidak akan tersedia, dan kondisi Cody hampir sama dengan Conor,” lanjut pelatih asal Belanda tersebut.