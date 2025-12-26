MU Kehilangan Bruno Fernandes Sebulan, Amorim Tetap Optimistis Menjelang Duel Kontra Newcastle

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United harus menelan pil pahit jelang lanjutan Liga Inggris. Kapten sekaligus otak serangan Setan Merah Bruno Fernandes dipastikan absen sekitar satu bulan akibat cedera.

Meski kehilangan figur sentral, pelatih MU Ruben Amorim memilih tidak larut dalam kecemasan. Juru taktik asal Portugal itu justru melihat situasi ini sebagai peluang bagi pemain lain untuk naik kelas.

“Saya rasa Bruno tidak tergantikan. Namun, kami harus melihat sisi baiknya. Akan ada pemain-pemain yang menggantikannya,” ujar Amorim, dikutip dari laman resmi MU, Jumat (26/12).

Menurut Amorim, absennya Bruno membuka ruang pembuktian bagi pemain lain, tidak hanya soal teknis, tetapi juga kepemimpinan di lapangan.

“Itu menjadi kesempatan bagus untuk pemain seperti Lisandro Martinez, Luke Shaw, dan semuanya. Ini momen bagus bagi mereka,” katanya.

Ujian pertama MU tanpa Bruno bakal langsung berat. Setan Merah dijadwalkan menghadapi Newcastle United pada Sabtu (27/12) dini hari WIB. Laga tersebut krusial bagi MU yang kini bertengger di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Inggris dengan 26 poin dari 17 laga.

Kemenangan dibutuhkan agar MU terus merangkak naik, sementara Newcastle juga mengincar poin penuh demi menembus 10 besar. Duel ini pun diprediksi berlangsung sengit.

Secara statistik, absennya Bruno bukan perkara sepele. Gelandang asal Portugal itu dikenal jarang cedera. Dalam enam tahun membela MU, dia baru dua kali menepi karena masalah kebugaran.