Sore Ini, Persis Solo Bertandang ke Markas Persik Kediri, Milo Siap Bawa Pulang 3 Poin

jateng.jpnn.com, KEDIRI - Persis Solo akan menjalani laga tunda Pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 dengan dijamu Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (27/12) kickoff pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Laskar Sambernyawa yang tengah terpuruk di dasar klasemen BRI Super League.

Hingga pekan ke-14, Persis masih berstatus juru kunci dengan koleksi tujuh poin dari 14 pertandingan. Tim asal Kota Bengawan itu baru sekali menang, empat kali imbang, dan menelan sembilan kekalahan.

Lebih menyakitkan lagi, Persis tercatat puasa kemenangan dalam 13 laga beruntun. Satu-satunya kemenangan diraih pada pekan perdana saat menaklukkan Madura United FC 2-1. Setelah itu, grafik performa Persis terus menurun.

Pelatih kepala Persis Milomir Seslija menegaskan timnya siap berjuang keras untuk keluar dari situasi sulit tersebut. Ia memastikan kondisi pemain dalam keadaan bugar dan siap tempur menghadapi Persik.

"Kami tahu tidak bermain bagus di pertandingan terakhir, tetapi untuk laga ini kami akan berusaha lebih baik. Kami sudah tahu apa masalah dan semua pemain sudah setuju untuk memperbaikinya,” kata Milo, Jumat (26/12).

Pelatih asal Bosnia itu menyebut tim pelatih telah melakukan sejumlah perbaikan dalam sesi latihan. Milo juga meminta para pemain melupakan hasil buruk sebelumnya dan fokus memberikan respons cepat di lapangan.

"Kami perlu respons yang cepat untuk menyelesaikan situasi ini. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Keputusan yang kurang bagus kemarin menjadi pelajaran bagi kami,” ujarnya.