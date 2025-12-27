Hadapi PSM Makassar, Persib Bandung Bidik Kemenangan untuk Raih Puncak Klasemen, tetapi...

JPNN.com

Sabtu, 27 Desember 2025 – 12:30 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: Instagram/@persib

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung membidik posisi puncak klasemen BRI Super League 2025/26 saat menjamu PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12).

Maung Bandung berpeluang mengambil alih singgasana klasemen jika mampu mengamankan tiga poin, dengan catatan Borneo FC Samarinda terpeleset saat bertandang ke markas Malut United di laga lain.

Meski bermain di kandang sendiri, pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan laga kontra PSM Makassar tidak akan berjalan mudah. Pasukan Ramang diprediksi datang dengan motivasi berlipat setelah menelan kekalahan pada pekan sebelumnya.

PSM kini berada di bawah arahan pelatih asal Ceko Tomas Trucha yang disebut Hodak mulai membawa perubahan signifikan pada organisasi permainan tim asal Sulawesi Selatan itu.

“Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Setiap tim yang menghadapi kami selalu bermain 300 persen, apalagi PSM punya pelatih baru. Mereka mulai meraih kemenangan dan terlihat lebih terorganisir,” ujar Hodak.

Hodak juga mewanti-wanti anak asuhnya terhadap karakter permainan PSM yang mengandalkan duel fisik dan postur pemain yang tinggi, namun tetap mampu membangun permainan dari bawah.

“PSM adalah tim yang bermain fisikal, punya pemain tinggi, tetapi mereka juga mencoba memainkan sepak bola. Pemain saya harus berhati-hati. Kami tidak ingin kandang ternoda,” tegasnya.

Pelatih asal Kroasia itu berharap Persib mampu mempertahankan tren positif dan tampil disiplin sepanjang laga demi mengamankan poin penuh.

Persib Bandung membidik posisi puncak klasemen BRI Super League 2025/26 saat menjamu PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 di Stadion Gelora Bandung Lautan Ap
