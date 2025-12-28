Persib Bandung Menang atas PSM Makassar, Bertengger di Puncak Klasemen.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung meraih kemenangan krusial saat menjamu PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12).

Gol semata wayang Andrew Patrick Jung pada menit ke-26 memastikan Maung Bandung menang tipis 1-0.

Gol tersebut terasa spesial. Jung sempat gagal mengeksekusi penalti setelah tendangannya ditepis kiper PSM Makassar Hilman Syah.

Namun, tak butuh waktu lama bagi bek asing Persib itu untuk menebus kesalahan. Lewat situasi sepak pojok, Jung menyambut umpan Thom Haye dan menaklukkan Hilman.

Keunggulan 1-0 berhasil dipertahankan hingga peluit akhir. Tambahan tiga poin ini membuat Persib untuk sementara menyamai perolehan poin Borneo FC Samarinda di puncak klasemen dengan 34 poin.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya tampil lebih baik pada babak pertama. Namun, performa Maung Bandung menurun di paruh kedua pertandingan.

“Babak pertama kami bermain lebih baik dan mencetak gol meski penalti gagal. Di babak kedua, kami terlalu menurunkan garis pertahanan,” ujar Hodak.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu menilai lini belakang Persib tampil disiplin dan mampu meredam tekanan PSM Makassar.