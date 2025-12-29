Modal Kuat Persib Bandung Hadapi Laga Melawan Persik dan Persija

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 15:22 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: Instagram/@persib

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung sukses memanfaatkan laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 untuk mengambil alih puncak klasemen.

Maung Bandung menundukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12).

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak bek asing Andrew Patrick Jung pada menit ke-26. Gol tersebut berawal dari situasi sepak pojok yang dieksekusi Thom Haye dan diselesaikan Jung dengan sundulan akurat.

Kemenangan itu menjadi krusial bagi Persib. Sehari berselang, Borneo FC Samarinda gagal mempertahankan posisi teratas setelah tumbang dari tuan rumah Malut United FC di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (28/12). Hasil tersebut membuat Persib resmi naik ke puncak klasemen.

Meski berada di posisi teratas, gelandang Persib Beckham Putra Nugraha menegaskan timnya tidak ingin terlena. Dia mengaku tak mau terpaku pada hasil pertandingan tim lain dan memilih fokus penuh pada dua laga berat berikutnya.

“Saya sebagai pemain siapa pun lawannya yang penting kami enggak usah lihat tim lain. Fokus ke tim sendiri, bagaimana caranya memenangkan setiap pertandingan,” kata Beckham.

Menurut Beckham, kemenangan atas PSM menjadi modal penting bagi skuad asuhan Bojan Hodak yang akan melawat ke markas Persik Kediri, sebelum menghadapi big match kontra Persija Jakarta.

“Pertandingan lawan PSM tidak mudah, sangat alot. Mereka juga datang ke Bandung dengan motivasi tinggi untuk dapat poin. Tapi kita bisa maksimal di babak pertama lewat gol dari situasi sepak pojok,” ujarnya.

