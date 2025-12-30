Persib Bandung Salip Borneo FC, Hodak Tetap Ingatkan Bahaya di Depan

JPNN.com

Selasa, 30 Desember 2025 – 10:02 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengudeta puncak klasemen BRI Super League 2025/26 dari tangan Borneo FC Samarinda seusai rangkaian laga tunda pekan ke-8.

Maung Bandung kini berdiri di posisi teratas, menutup 2025 dengan status pemuncak klasemen.

Kepastian itu didapat setelah Persib menaklukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0, sementara di laga lain Borneo FC justru terpeleset usai kalah dramatis 2-3 dari Malut United FC.

Hasil tersebut membuat Persib dan Borneo FC sama-sama mengoleksi 34 poin. Namun, Persib berhak berada di puncak karena unggul head to head atas Pesut Etam.

Meski sukses merebut singgasana, pelatih Persib Bojan Hodak enggan larut dalam euforia. Juru taktik asal Kroasia itu menegaskan kompetisi masih panjang dan posisi klasemen bisa berubah kapan saja.

“Sekarang kami memiliki poin yang sama dengan Borneo FC. Kami fokus ke pertandingan berikutnya melawan Persik Kediri, lalu menghadapi Persija. Setelah itu baru kami lihat, di mana posisi kami di akhir putaran pertama,” ujar Hodak.

Persib masih menyisakan dua laga krusial. Marc Klok dan kolega akan bertandang ke markas Persik Kediri pada 5 Januari 2026, sebelum menjamu rival klasik Persija Jakarta pada 11 Januari.

Berada di puncak klasemen untuk sementara tak lantas menjadi jaminan. Hodak menilai Persib wajib meraih kemenangan demi menjaga jarak poin dari para pesaing. Namun, dia menegaskan pendekatan tim tetap sama dengan fokus satu laga ke laga berikutnya.

