Divaldo Alves Tegaskan Persijap Jepara Harus Berubah

jateng.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Persijap Jepara Divaldo Alves menegaskan timnya harus segera melakukan perubahan menyeluruh usai kekalahan telak dari Persebaya Surabaya pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (28/12), Laskar Kalinyamat tak berdaya dan menyerah dengan skor 0-4.

Menurut Divaldo, kekalahan tersebut menjadi alarm keras bagi Persijap yang hingga kini masih tertahan di papan bawah klasemen. Dari 15 pertandingan yang telah dijalani, Persijap baru mengoleksi sembilan poin dan berada di posisi ke-17.

“Kami harus berubah. Tidak cukup hanya bermain spartan atau berlari lebih banyak. Kami harus lebih fokus, lebih pintar membaca situasi, dan lebih disiplin,” tegas Divaldo.

Pelatih asal Portugal itu mengakui anak asuhnya sempat bermain cukup rapi di babak pertama. Persijap bahkan mampu menahan tekanan Persebaya hingga akhirnya kebobolan dua gol lewat penalti Bruno Moreira dan gol Leo Lelis.

“Babak pertama sebenarnya kami cukup terorganisasi di tengah dan belakang. Kami juga punya peluang. Namun, Persebaya punya kualitas, dan mereka bisa memanfaatkan momen,” ujarnya.

Memasuki babak kedua, Divaldo menginstruksikan timnya untuk bermain lebih menyerang demi mengejar ketertinggalan. Namun, keputusan tersebut justru membuka ruang yang berhasil dimanfaatkan tuan rumah. Dua gol tambahan Persebaya dicetak Francisco Rivera dan Mihaelo Perovic.

“Kami coba naikkan garis permainan untuk mencari gol, tetapi peluang yang ada tidak bisa kami selesaikan. Saat tertinggal dua gol dari tim sekuat Persebaya, risikonya sangat besar,” kata mantan pelatih PSBS Biak itu.