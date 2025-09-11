Eliano Reijnders Dimainkan di Posisi Tak Biasa, Persib Bandung Makin Solid?

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberi tugas dan instruksi baru kepada Eliano Reijnders untuk tampil sebagai gelandang bertahan.

Keputusan itu terlihat dalam dua laga beruntun BRI Super League 2025/26 saat Persib menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC dan PSM Makassar.

Dalam dua pertandingan tersebut, Eliano Reijnders dipercaya menggantikan peran Marc Klok di posisi gelandang nomor 6. Posisi asli pemain Timnas Indonesia itu adalah bek kanan.

Meski bukan posisi naturalnya, Eliano mampu menjalankan tugas dengan baik. Penampilannya bahkan dinilai lebih spartan dan agresif, terutama saat memutus alur serangan lawan dan menjaga keseimbangan lini tengah Maung Bandung.

Bojan Hodak pun mengungkapkan alasannya mengapa Eliano terlihat tampil dengan intensitas tinggi saat dimainkan di depan lini pertahanan.

“Saya pikir ketika bermain di hadapan suporter dengan stadion yang penuh, setiap pemain akan selalu mencoba memberikan yang terbaik. Mungkin dia terlihat lebih agresif dan itu normal, karena dia mencoba meraih kemenangan,” ujar Hodak.

Di sisi lain, Eliano mengaku tak mempermasalahkan keputusan pelatih yang menempatkannya di posisi bukan aslinya. Dia menegaskan siap bermain di mana pun selama dibutuhkan tim.

“Ya saya menikmati semuanya. Jadi ketika pelatih membutuhkan saya, saya akan bermain di sana. Saya juga senang karena sekarang kami berada di urutan pertama di papan klasemen, kami harus terus melanjutkannya,” kata Eliano.