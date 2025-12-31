Persib Bandung Tantang Ratchaburi FC di Babak 16 Besar ACL Two, Cek Jadwalnya

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan berhadapan dengan klub Thailand Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II. Kepastian itu didapat setelah hasil pengundian yang digelar di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (30/12).

Sebagai juara Grup G ACL II, Persib akan menghadapi Ratchaburi FC yang finis sebagai runner-up Grup F. Duel ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim tampil konsisten di fase grup.

Pada leg pertama, Persib dijadwalkan bertandang ke markas Ratchaburi FC di Stadion Dragon Solar Park, Thailand, pada 11 Februari tahun depan, dengan kickoff pukul 19.15 WIB.

Sementara itu, leg kedua akan digelar sepekan kemudian. Maung Bandung akan menjamu Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 18 Februari, juga pukul 19.15 WIB.

Babak 16 besar ACL II juga menyajikan sejumlah laga menarik lainnya. Dari wilayah Timur, Gamba Osaka akan berhadapan dengan wakil Korea Selatan Pohang Steelers pada 11 dan 18 Februari 2026.

Sementara di wilayah Barat, perhatian tertuju pada Al Nassr yang diperkuat megabintang Cristiano Ronaldo. Klub asal Arab Saudi itu akan menghadapi wakil Turkmenistan Arkadag FC pada 10 dan 17 Februari. (antara/jpnn)

Berikut hasil lengkap undian babak 16 besar ACL II:

Wilayah Barat