Harapan PSIS Semarang dengan Merekrut Rafinha

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang memperkenalkan penggawa anyar untuk mengarungi kompetisi Pegadaian Championship 2025/26.

Manajemen Laskar Mahesa Jenar resmi mendatangkan striker asal Brasil Rafael De Sa Rodrigues atau akrab disapa Rafinha dengan skema peminjaman disertai opsi pembelian.

Rafinha dikenal sebagai penyerang berpengalaman yang telah malang melintang di kawasan Asia Tenggara, termasuk membela klub-klub di Liga Laos dan Thailand. Di Indonesia, namanya tak asing karena pernah memperkuat PSCS Cilacap dan PSIM Yogyakarta.

“Hari ini kami kembali mendatangkan pemain asing, Rafinha dari PSIM dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Rafinha sudah lama kami pantau dan kami yakin dia bisa membantu memperbaiki performa PSIS Semarang,” ujar CEO PSIS Semarang Datu Nova Fatmawati, Senin (29/12) malam.

Datu Nova menegaskan perekrutan Rafinha bukan langkah jangka pendek semata, melainkan bagian dari rencana jangka panjang klub.

“Kami menyertakan opsi pembelian jika Rafinha bisa tampil baik dan berkontribusi untuk PSIS,” tambahnya.

Kehadiran Rafinha menambah daftar pemain asing yang didatangkan PSIS musim ini. Sebelumnya, pemain asal Kolombia Aldair Simanca telah lebih dulu resmi bergabung memperkuat Mahesa Jenar.

Tak hanya itu, PSIS juga mendatangkan tiga pemain naturalisasi berpengalaman, yakni Beto Goncalves, Esteban Vizcarra, dan Otavio Dutra, yang diperkenalkan dua pekan lalu. Masuknya investor baru pun disebut memberi energi dan optimisme baru bagi PSIS untuk segera bangkit.