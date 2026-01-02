Menjelang Duel Lawan Ratchaburi, Persib Bandung Ajukan Penyesuaian Jadwal BRI Super League

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak angkat bicara soal padatnya jadwal kompetisi yang bakal dihadapi Maung Bandung jelang babak 16 Besar AFC Champions League (ACL) Two 2025/2026.

Hodak secara terbuka meminta Operator Liga Indonesia PT I.League melakukan penyesuaian jadwal BRI Super League agar Persib bisa tampil optimal di kompetisi Asia.

“Kami sedang fokus mengajukan penjadwalan ulang di liga. Ada periode di mana kami harus memainkan tiga pertandingan dalam dua pekan,” ujar Hodak di Bandung, Jumat (2/1).

Pelatih asal Kroasia itu menyebut padatnya agenda pertandingan berpotensi mengganggu persiapan tim, terutama menjelang laga krusial di fase gugur ACL Two.

Meski begitu, Hodak tetap menyambut positif hasil undian babak 16 Besar yang mempertemukan Persib dengan wakil Thailand, Ratchaburi FC.

Menurutnya, undian tersebut memberi peluang realistis bagi Persib untuk melangkah lebih jauh di Asia.

“Jika penyesuaian ini bisa dilakukan, saya percaya peluang kami untuk lolos ke babak berikutnya sangat terbuka,” katanya.

Hodak menilai pengalaman Persib di Thailand menjadi modal berharga. Sebelumnya, Maung Bandung sempat menjalani pemusatan latihan pramusim di Negeri Gajah Putih dan mencatat hasil positif saat bertandang ke markas Bangkok United pada fase grup.