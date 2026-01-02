Jadwal BRI Super League Pekan ke-16: Persijap Jepara Hadapi Laga Berat

jateng.jpnn.com, JEPARA - BRI Super League 2025/2026 langsung menyajikan tensi tinggi pada pekan ke-16 atau pekan pertama di tahun baru. Sebanyak sembilan pertandingan bakal digelar mulai Sabtu (3/1) hingga Senin (5/1), dengan sejumlah laga panas siap menyedot perhatian publik.

Dua duel yang paling dinanti adalah Persija Jakarta melawan Persijap Jepara serta Persik Kediri kontra Persib Bandung.

Persija dijadwalkan menjamu Persijap di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/1) pukul 15.30 WIB. Macan Kemayoran mengincar tiga poin demi melanjutkan tren positif saat tampil di kandang kebanggaan mereka.

Sebelumnya, Persija tampil meyakinkan di SUGBK dengan menumbangkan PSIM Yogyakarta 2-0 dan Bhayangkara Presisi Lampung FC 3-0.

Sementara itu, Persib Bandung datang ke markas Persik Kediri dengan kepercayaan diri tinggi. Maung Bandung baru saja mencatat dua kemenangan beruntun di kandang tanpa kebobolan.

Tim asuhan Bojan Hodak sukses menaklukkan Bhayangkara FC 2-0 dan PSM Makassar 1-0. Rangkaian hasil tersebut membawa Persib ke puncak klasemen sementara Super League dengan 34 poin, menggeser Borneo FC.

Menariknya, laga pekan ke-16 ini menjadi pertandingan terakhir Persija dan Persib sebelum bentrok di laga klasik jilid pertama musim ini pada 11 Januari mendatang. Pada duel tersebut, Persib akan bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pertemuan Persib dan Persija diprediksi bakal menyita perhatian besar, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik. Persib memimpin klasemen, sementara Persija menempel ketat di posisi ketiga dengan 32 poin.