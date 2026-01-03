Resmi, PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSSI resmi menunjuk mantan pelatih tim nasional Kanada John Herdman sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Penunjukan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru sepak bola nasional dengan target jangka panjang menembus Piala Dunia.

Selain menangani timnas senior, Herdman juga dipercaya mengemban mandat sebagai pelatih timnas U-23 Indonesia. Dia menggantikan Patrick Kluivert yang resmi diberhentikan PSSI pada 24 Oktober 2025.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan Herdman merupakan bagian dari langkah strategis federasi dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru, ditangani pelatih level lolos ke Piala Dunia,” ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi, Sabtu (3/1).

Erick menyebut dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto menjadi dorongan besar bagi PSSI untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam pembinaan pemain usia muda. Penunjukan Herdman disebut sebagai titik awal program prestasi timnas yang lebih agresif dan terukur.

“Saya senang dengan arahan Bapak Presiden yang meminta kami coba lagi, bikin program yang lebih agresif. Hari ini kami memulai lagi program prestasi timnas menuju Piala Dunia dengan menunjuk John Herdman yang memang punya kualifikasi untuk itu,” kata Erick.

Pelatih berusia 50 tahun itu sebelumnya dikabarkan menolak tawaran melatih timnas Honduras dan memilih memprioritaskan Indonesia.

PSSI menilai John Herdman memiliki pengalaman panjang serta visi jangka panjang yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan tim Garuda, termasuk bagi Jay Idzes dan rekan-rekannya.