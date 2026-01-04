Ini Agenda & Target John Herdman di Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala timnas senior Indonesia sekaligus timnas U-23 Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu langsung dihadapkan pada agenda padat sepanjang kalender kompetisi 2026. Herdman ditargetkan mampu membawa tim Garuda dan Garuda Muda tampil kompetitif di level internasional, sekaligus mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA.

Agenda terdekat, Herdman dijadwalkan melakoni debut sebagai arsitek tim Merah Putih pada ajang FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 23 hingga 31 Maret mendatang.

Laga tersebut menjadi sangat krusial, mengingat timnas Indonesia membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki peringkat FIFA. Kebutuhan itu kian mendesak setelah Indonesia absen dari agenda FIFA match day pada November 2025 lalu.

Tak berhenti di situ, Herdman juga akan memimpin timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA match day berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Juni, September, Oktober, dan November 2026.

Di sela-sela padatnya agenda internasional tersebut, Herdman juga harus mempersiapkan tim Merah Putih untuk tampil di Piala AFF 2026 yang rencananya mulai bergulir pada 25 Juli.

Sementara itu, tugas Herdman di timnas U-23 Indonesia juga tak kalah berat. Ia akan memimpin Garuda Muda pada ajang Asian Games Aichi–Nagoya 2026 di Jepang yang dijadwalkan mulai berlangsung pada 19 September.

Dengan rangkaian agenda penting tersebut, publik sepak bola nasional menaruh harapan besar agar John Herdman mampu membawa arah baru bagi timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok usia. (jpnn)