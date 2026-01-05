John Herdman Samakan Potensi Timnas Indonesia dengan Kanada

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pelatih baru timnas Indonesia John Herdman menilai sepak bola Tanah Air memiliki potensi besar dengan melimpahnya pemain bertalenta.

Penilaian itu mengingatkannya pada Kanada, negara yang pernah ia tangani lebih dari lima tahun hingga sukses melaju ke Piala Dunia 2022.

Herdman resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu (3/1)), dengan kontrak berdurasi dua tahun dan opsi perpanjangan dua tahun.

Pelatih asal Inggris itu mengatakan Indonesia memiliki kesamaan karakter dengan Kanada pada fase awal pembangunan tim nasional, terutama dalam hal potensi pemain lokal dan kehadiran pemain dwikewarganegaraan.

“Apa yang saya lihat, kumpulan talenta itu ada. Rasanya sangat mirip dengan Kanada. Negara besar, potensi besar dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan merekrut pemain dwikewarganegaraan dan mereka sudah memulai perjalanan itu,” ujar Herdman.

Pelatih berusia 50 tahun tersebut dikenal sebagai arsitek kebangkitan timnas Kanada, yang berhasil ia angkat dari peringkat 94 dunia ke posisi 33 FIFA. Ia juga mengakhiri penantian panjang Kanada selama 36 tahun untuk tampil di Piala Dunia.

Menurut John Herdman, salah satu faktor utama yang membuatnya tertarik menangani timnas Indonesia adalah antusiasme luar biasa dari para suporter.

“Ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa membuat Anda merasakan gairah dan intensitas para penggemar,” kata Herdman, yang terakhir kali melatih Toronto FC sebelum mengundurkan diri pada November 2024.