Manchester United Pecat Ruben Amorim, Darren Fletcher Ambil Alih Sementara

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United resmi mengumumkan perpisahan dengan pelatih kepala Ruben Amorim setelah lebih dari setahun menjalin kerja sama.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin (5/1), manajemen Manchester United menyampaikan terima kasih atas kontribusi Amorim selama menangani The Red Devils serta mendoakan yang terbaik untuk kariernya ke depan.

Untuk sementara waktu, posisi pelatih kepala Manchester United akan diisi oleh Darren Fletcher. Mantan gelandang Setan Merah itu akan memimpin tim saat menghadapi Burnley pada pekan ke-21 Liga Inggris, Rabu (7/1) waktu setempat.

Ruben Amorim ditunjuk sebagai pelatih Manchester United pada 11 November 2024, menggantikan Erik ten Hag yang lebih dulu angkat kaki dari Old Trafford.

Selama menukangi MU, Amorim sempat mencatatkan prestasi dengan membawa tim tembus ke final Liga Europa musim 2024/2025. Namun, langkah Manchester United harus terhenti setelah kalah dari Tottenham Hotspur pada laga puncak.

Di kompetisi Liga Inggris musim 2024/2025, performa Manchester United di bawah Amorim belum sepenuhnya memuaskan. Bruno Fernandes dan kolega finis di peringkat ke-15 klasemen akhir dengan koleksi 42 poin dari 38 pertandingan.

Memasuki musim 2025/2026, Manchester United menunjukkan perbaikan performa. Hingga pekan ke-20 Liga Inggris, Setan Merah menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 31 poin, hanya terpaut tiga poin dari zona empat besar.

Secara keseluruhan, Ruben Amorim telah memimpin Manchester United dalam 63 pertandingan di semua kompetisi dengan rata-rata raihan 1,43 poin per laga.