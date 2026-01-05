JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Manchester United Pecat Ruben Amorim, Darren Fletcher Ambil Alih Sementara

Manchester United Pecat Ruben Amorim, Darren Fletcher Ambil Alih Sementara

Senin, 05 Januari 2026 – 19:20 WIB
Manchester United Pecat Ruben Amorim, Darren Fletcher Ambil Alih Sementara - JPNN.com Jateng
Manchester United resmi berpisah dengan Ruben Amorim setelah lebih dari setahun bekerja sama. Foto: Oli Scarff/AFP

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United resmi mengumumkan perpisahan dengan pelatih kepala Ruben Amorim setelah lebih dari setahun menjalin kerja sama.

Dikutip dari laman resmi klub, Senin (5/1), manajemen Manchester United menyampaikan terima kasih atas kontribusi Amorim selama menangani The Red Devils serta mendoakan yang terbaik untuk kariernya ke depan.

Untuk sementara waktu, posisi pelatih kepala Manchester United akan diisi oleh Darren Fletcher. Mantan gelandang Setan Merah itu akan memimpin tim saat menghadapi Burnley pada pekan ke-21 Liga Inggris, Rabu (7/1) waktu setempat.

Baca Juga:

Ruben Amorim ditunjuk sebagai pelatih Manchester United pada 11 November 2024, menggantikan Erik ten Hag yang lebih dulu angkat kaki dari Old Trafford.

Selama menukangi MU, Amorim sempat mencatatkan prestasi dengan membawa tim tembus ke final Liga Europa musim 2024/2025. Namun, langkah Manchester United harus terhenti setelah kalah dari Tottenham Hotspur pada laga puncak.

Di kompetisi Liga Inggris musim 2024/2025, performa Manchester United di bawah Amorim belum sepenuhnya memuaskan. Bruno Fernandes dan kolega finis di peringkat ke-15 klasemen akhir dengan koleksi 42 poin dari 38 pertandingan.

Baca Juga:

Memasuki musim 2025/2026, Manchester United menunjukkan perbaikan performa. Hingga pekan ke-20 Liga Inggris, Setan Merah menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 31 poin, hanya terpaut tiga poin dari zona empat besar.

Secara keseluruhan, Ruben Amorim telah memimpin Manchester United dalam 63 pertandingan di semua kompetisi dengan rata-rata raihan 1,43 poin per laga.

Manchester United resmi berpisah dengan Ruben Amorim setelah lebih dari setahun bekerja sama. Darren Fletcher ditunjuk sebagai pelatih interim Setan Merah.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Manchester United man united ruben amorim MU pecat Amorim Liga Inggris Premier League

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU