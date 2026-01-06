15 Laga Tanpa Kemenangan, Persis Solo Kian Terpuruk, Apa Kata Coach Milo?

jateng.jpnn.com, SOLO - Upaya Persis Solo untuk keluar dari dasar klasemen BRI Super League 2025/26 kembali kandas.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Sambernyawa harus menelan kekalahan 1-3 dari Persita Tangerang pada laga pekan ke-16 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (4/1).

Petaka bagi Persis bahkan datang terlalu cepat. Baru lima menit laga berjalan, gawang tuan rumah sudah jebol lewat sepakan Matheus Alves.

Situasi makin memburuk setelah Andrejic Aleksa mencetak dua gol tambahan masing-masing pada menit ke-15 dan 42, membuat Persita unggul telak 3-0 di babak pertama.

Persis baru mampu memberi perlawanan di babak kedua.

Striker Kastaneer memperkecil ketertinggalan pada menit ke-62 setelah sukses memanfaatkan bola muntah hasil eksekusi penalti.

Namun, gol tersebut tak cukup untuk mengubah arah pertandingan.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-1 untuk kemenangan Pendekar Cisadane tetap bertahan.