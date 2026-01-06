Lepas dari Dasar Klasemen, PSIS Semarang Mulai Bangkit?

JPNN.com

Selasa, 06 Januari 2026 – 09:10 WIB
Penantian panjang PSIS Semarang untuk keluar dari dasar klasemen akhirnya terbayar. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penantian panjang PSIS Semarang untuk keluar dari dasar klasemen akhirnya terbayar.

Setelah lama terbenam sejak awal musim, Laskar Mahesa Jenar kini meninggalkan posisi juru kunci Grup 2 atau Grup Timur Pegadaian Championship 2025/26.

Kemenangan krusial atas Persipal FC Palu menjadi titik balik PSIS.

Tambahan tiga poin membuat tim kebanggaan Kota Semarang itu naik ke peringkat ke-9 klasemen sementara dengan koleksi delapan poin dari 14 pertandingan.

PSIS kini mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan 10 kekalahan. Posisi juru kunci pun beralih ke Persipal FC yang harus rela turun ke dasar klasemen dengan raihan enam poin.

Perolehan poin PSIS sejatinya sama dengan milik Persiku Kudus yang berada di peringkat ke-8. Namun, Persiku baru akan menjalani laga pekan ke-14 pada Senin (5/1) saat bertandang ke markas PS Barito Putera.

Kebangkitan PSIS ditandai kemenangan 2-0 atas Persipal FC pada laga pekan ke-14 Championship 2025/26 di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (3/1).

Gol pembuka dicetak striker muda Krisna Jhon pada menit ke-28. PSIS kemudian memastikan kemenangan lewat gol Amir Hamzah di masa injury time babak kedua, sekaligus mengunci tiga poin penting untuk menjauh dari zona merah.

