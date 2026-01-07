MU Cari Pelatih Sementara Seusai Pecat Amorim, Solskjaer Siap Pulang ke Old Trafford

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Nama Ole Gunnar Solskjaer kembali mencuat di Manchester United. Mantan pemain Setan Merah itu dikabarkan siap kembali ke Old Trafford untuk mengisi posisi pelatih sementara setelah Ruben Amorim resmi dipecat manajemen klub.

Kabar tersebut disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano melalui akun X miliknya pada Selasa (6/1).

Romano menyebut Solskjaer menunjukkan ketertarikan untuk menangani Manchester United, meski hanya dalam status sementara.

“Ole Gunnar Solskjaer telah menunjukkan ketertarikan untuk menangani Manchester United sebagai pelatih sementara, terlepas dari durasi kontraknya,” tulis Romano.

Namun, manajemen Manchester United disebut masih meluangkan waktu untuk menilai sejumlah kandidat sebelum mengambil keputusan akhir. Untuk sementara, Darren Fletcher akan memegang kendali tim utama.

“Manchester United sedang meluangkan waktu untuk menilai para kandidat. Darren Fletcher akan menjadi pelatih interim untuk pekan ini,” lanjut Romano.

Ruben Amorim didepak dari kursi pelatih menyusul pernyataan kontroversialnya setelah Manchester United ditahan imbang 1-1 oleh Leeds United pada lanjutan Liga Inggris 2025/26, Minggu (4/1). Ucapan pelatih asal Portugal itu dinilai telah melampaui batas dan memicu reaksi keras dari internal klub.

Sebagai solusi jangka pendek, MU menunjuk Darren Fletcher, mantan gelandang yang sebelumnya menangani tim U-18, sebagai pelatih sementara. Fletcher dijadwalkan memimpin Bruno Fernandes dan kolega saat menghadapi Burnley pada Kamis (8/1).