Laga Panas Persib vs Persija, 26 Ribu Tiket Ludes Terjual

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Antusiasme Bobotoh kembali meledak jelang laga panas BRI Super League 2025/2026.

Sebanyak 26.000 tiket pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta dipastikan ludes terjual menjelang duel pekan ke-17 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu (11/1).

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama menyampaikan apresiasi atas dukungan luar biasa dari Bobotoh yang terus mengalir kepada Maung Bandung.

“Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan kepercayaan Bobotoh yang selalu luar biasa,” ujar Adhi dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Menurut dia, dukungan penuh dari tribun menjadi suntikan energi bagi para pemain Persib. Di sisi lain, hal tersebut juga menjadi tanggung jawab besar bagi penyelenggara untuk memastikan pertandingan berjalan aman, nyaman, dan tertib.

Adhi mengimbau Bobotoh agar tidak membeli tiket dari pihak tidak resmi serta tidak datang ke Stadion GBLA tanpa tiket yang sah.

“Persib tidak bertanggung jawab atas segala bentuk pembelian tiket di luar kanal resmi,” tegasnya.

Selain tiket reguler yang telah habis terjual, Persib masih membuka penjualan tiket Corporate Box bagi penonton yang ingin menikmati laga dengan fasilitas khusus. Tiket tersebut dibanderol Rp3,5 juta dan tersedia untuk kapasitas 15 hingga 25 orang.