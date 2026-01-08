Persija Jakarta Siap Menghadapi Persib Bandung

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Setelah menyapu dua laga kandang dengan hasil sempurna, Persija Jakarta kini bersiap menghadapi ujian yang jauh lebih rumit.

Macan Kemayoran dijadwalkan bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1) pukul 15.30 WIB, untuk menghadapi Persib Bandung dalam laga sarat gengsi.

Pelatih Persija Mauricio Souza menyadari betul bahwa duel melawan Persib bukan sekadar pertandingan biasa. Dia menegaskan persiapan matang menjadi harga mati, mengingat kualitas lawan yang tak bisa dipandang sebelah mata.

“Di minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami tahu kualitas Persib dan investasi besar yang mereka lakukan. Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana,” ujar Mauricio.

Meski bermain di kandang lawan dengan atmosfer yang dikenal menekan, Persija disebut tidak akan mengubah jati diri permainan. Mauricio menegaskan timnya datang ke Bandung bukan hanya untuk bertahan, melainkan untuk bermain dengan skema sendiri.

“Kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib. Kami respek kepada lawan, respek kepada Persib, tetapi kami punya objektif sendiri dan akan mengejar itu,” tegasnya.

Namun, Persija belum bisa turun dengan kekuatan penuh pada laga klasik tersebut. Dua pemain andalan, Fabio Calonego dan Ryo Matsumura, masih harus menjalani sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Sementara itu, Gustavo Almeida juga belum bisa diturunkan karena masih dalam masa pemulihan cedera.