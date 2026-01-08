JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persija Jakarta Siap Menghadapi Persib Bandung

Persija Jakarta Siap Menghadapi Persib Bandung

Kamis, 08 Januari 2026 – 08:43 WIB
Persija Jakarta Siap Menghadapi Persib Bandung - JPNN.com Jateng
Persija bersiap menantang Persib di GBLA. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Setelah menyapu dua laga kandang dengan hasil sempurna, Persija Jakarta kini bersiap menghadapi ujian yang jauh lebih rumit.

Macan Kemayoran dijadwalkan bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1) pukul 15.30 WIB, untuk menghadapi Persib Bandung dalam laga sarat gengsi.

Pelatih Persija Mauricio Souza menyadari betul bahwa duel melawan Persib bukan sekadar pertandingan biasa. Dia menegaskan persiapan matang menjadi harga mati, mengingat kualitas lawan yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Baca Juga:

“Di minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami tahu kualitas Persib dan investasi besar yang mereka lakukan. Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana,” ujar Mauricio.

Meski bermain di kandang lawan dengan atmosfer yang dikenal menekan, Persija disebut tidak akan mengubah jati diri permainan. Mauricio menegaskan timnya datang ke Bandung bukan hanya untuk bertahan, melainkan untuk bermain dengan skema sendiri.

“Kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib. Kami respek kepada lawan, respek kepada Persib, tetapi kami punya objektif sendiri dan akan mengejar itu,” tegasnya.

Baca Juga:

Namun, Persija belum bisa turun dengan kekuatan penuh pada laga klasik tersebut. Dua pemain andalan, Fabio Calonego dan Ryo Matsumura, masih harus menjalani sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Sementara itu, Gustavo Almeida juga belum bisa diturunkan karena masih dalam masa pemulihan cedera.

Persija bersiap menantang Persib di GBLA. Mauricio Souza menegaskan Macan Kemayoran datang dengan respek, tetapi tetap membawa target besar.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persija jakarta persib bandung persib vs persija bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU