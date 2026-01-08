Persiapan Persib Bandung Makin Matang Menjelang Big Match Lawan Persija

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Putaran pertama BRI Super League 2025/26 ditutup dengan laga yang paling ditunggu publik sepak bola nasional.

Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta dalam duel klasik sarat gengsi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1).

Pertandingan ini bukan sekadar adu rival abadi. Persib dan Persija sama-sama bercokol di papan atas klasemen sementara dengan koleksi 35 poin.

Persija memang unggul selisih gol, tetapi Persib memiliki keuntungan bermain di kandang dengan dukungan penuh bobotoh.

Menjelang laga panas tersebut, Persib mulai memanaskan mesin. Sesi latihan digelar Rabu (7/1) di lapangan pendamping GBLA di bawah pantauan langsung pelatih Bojan Hodak.

Kabar baik datang dari kembalinya dua pilar penting, Marc Klok dan Eliano Reijnders, yang siap tampil di laga krusial ini.

“Eliano sudah di sini dan kondisinya 100 persen. Marc Klok juga sudah kembali,” ujar Hodak.

Namun, Persib belum sepenuhnya dalam kondisi ideal. Bek andalan Federico Barba masih menjalani pemulihan di ruang medis, sementara Andrew Patrick Jung hampir dipastikan absen. Beckham Putra juga berpeluang menepi karena masalah cedera.