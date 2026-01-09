Milo Tegaskan Laga Kontra Semen Padang Jadi Momentum Kebangkitan Persis Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Pelatih Persis Solo Milomir Seslija menegaskan timnya kini sepenuhnya fokus menatap laga melawan Semen Padang pada pekan ke-17 BRI Super League 2025.

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (11/1) sore, dan dinilai menjadi momen penting bagi Laskar Sambernyawa untuk keluar dari tekanan di papan bawah klasemen.

Pelatih yang akrab disapa Milo itu meminta para pemainnya terus meningkatkan performa selama sesi latihan, baik dari sisi fisik maupun taktik.

Milo mengakui kondisi Persis saat ini belum ideal. Namun, situasi tersebut justru harus dijadikan pemicu untuk bangkit, mengingat jarak poin dengan Semen Padang tidak terlalu jauh.

“Kami fokuskan untuk pertandingan melawan Semen Padang karena laga ini adalah peluang yang sangat penting bagi kami. Kami hanya terpaut tiga poin dan berada di posisi yang mirip. Saya berharap ini bisa menjadi pemicu pemain untuk bangkit,” ujar Milo.

Pelatih asal Bosnia-Herzegovina itu menyebutkan tim pelatih telah memberikan program penguatan otot serta pendalaman taktik menjelang laga krusial tersebut.

Selain itu, Milo memastikan pihaknya telah menganalisis permainan Semen Padang guna menentukan strategi terbaik.

“Kita sudah melihat pertandingan Semen Padang. Saya tekankan kepada pemain agar bereaksi cepat dan melakukan pergerakan yang baik. Kita tidak boleh memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan,” tegasnya.