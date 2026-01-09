Menjelang Persib vs Persija di GBLA, Marc Klok: Ini Bukan Soal Tiga Poin, tetapi Harga Diri

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu rival abadi Persija Jakarta pada laga pekan ke-17 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1).

Kapten Persib Marc Klok menyambut duel sarat gengsi tersebut dengan antusias tinggi. Bagi Klok, pertandingan melawan Persija selalu terasa spesial, terlebih menghadapi mantan klub yang pernah ia bela.

“Persiapan kita bagus, kondisi tim juga komplet. Kami sangat antusias dan lapar untuk main di pertandingan ini,” kata Klok, Kamis (8/1).

Menurut gelandang naturalisasi itu, laga Persib kontra Persija bukan sekadar perebutan poin di klasemen, melainkan pertarungan harga diri dua kota besar dengan rivalitas panjang dalam sejarah sepak bola Indonesia.

“Ini bukan lagi match untuk klasemen. Ini match untuk pride, rivalitas, untuk kota ini, dan harga diri,” tegasnya.

Pertemuan kali ini kian menarik karena kedua tim sedang bersaing ketat di papan atas klasemen. Persija saat ini menempati peringkat kedua dengan 35 poin, jumlah yang sama dengan Persib yang berada tepat di bawahnya.

Situasi tersebut membuat laga di GBLA dinilai sangat krusial. Klok menyebut pertandingan ini bahkan bernilai lebih dari sekadar tiga poin.

“Kalau lihat klasemen sangat dekat. Match ini bukan untuk tiga poin, tapi untuk enam poin. Buat tim ini sangat krusial,” ujarnya.