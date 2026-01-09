PSM Makassar Wajib Menang atas Bali United, tetapi...

JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 08:25 WIB
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, PAREPARE - PSM Makassar dijadwalkan menjamu Bali United FC dalam laga pekan ke-17 BRI Super League di Stadion BJ Habibie, Kota Parepare, Jumat (9/12).

Laga ini menjadi momen krusial bagi Pasukan Ramang yang tengah berada dalam tekanan.

PSM Makassar sedang melalui periode sulit setelah menelan tiga kekalahan beruntun. Tim Ayam Jantan dari Timur sebelumnya tumbang dari Malut United FC, Persib Bandung, dan Borneo FC Samarinda.

Rentetan hasil negatif tersebut membuat PSM wajib bangkit jika tak ingin terus terpuruk di papan klasemen.

Di sisi lain, Bali United FC justru datang dengan kepercayaan diri tinggi. Serdadu Tridatu mencatatkan lima pertandingan tanpa kekalahan, termasuk kemenangan pada laga terakhir saat menghadapi Arema FC. Kondisi ini membuat duel di Parepare dipastikan berlangsung sengit.

Pelatih Kepala PSM Makassar Tomas Trucha menegaskan timnya tidak boleh kembali kehilangan poin. Hal itu ia sampaikan dalam sesi prematch press conference menjelang pertandingan.

“Kami tidak boleh kehilangan poin lagi. Kami harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada di dalam pertandingan,” tegas Tomas.

Pelatih asal Republik Ceko itu juga mengakui Bali United bukan lawan yang mudah. Menurutnya, tim asal Pulau Dewata tersebut merupakan tim solid yang mampu memanfaatkan kesalahan lawan.

