Seusai Persib Kalahkan Persija, Thom Haye Ungkap Keluarganya Dapat Ancaman Pembunuhan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta dalam laga panas pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 menyisakan cerita kelam.

Gelandang Maung Bandung Thom Haye mengungkapkan bahwa keluarganya menerima ancaman pembunuhan seusai laga derby tersebut.

Persib menaklukkan Persija dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (11/1). Namun, kemenangan itu justru diiringi teror yang dialami keluarga sang pemain.

“Saya bisa menerima banyak hal sebagai seorang profesional, tetapi saya ingin dengan hormat meminta kepada orang-orang yang mengirimkan ancaman kematian dan pesan-pesan mengerikan kepada keluarga saya untuk berhenti,” tulis Thom Haye melalui akun Instagram resminya.

Menurut pemain yang tampil penuh di laga tersebut, sepak bola seharusnya tidak pernah melahirkan kebencian hingga mengancam nyawa.

“Sepak bola seharusnya tidak pernah sampai sejauh itu. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan sepak bola yang lebih baik, untuk para pemain, untuk para suporter, dan untuk masa depan sepak bola Indonesia,” tambahnya.

Dalam pertandingan tersebut, Persib mencetak gol cepat lewat Beckham Putra pada menit kelima. Gol berawal dari kesalahan antisipasi pemain Persija, Bruno Tubarao, saat menghalau umpan Berguinho. Beckham yang bebas di kotak penalti langsung melepaskan tembakan dan menaklukkan kiper Persija, Carlos Eduardo.

Petaka bagi Persija bertambah ketika Tubarao diganjar kartu merah pada menit ke-53 seusai menginjak Beckham, yang sebelumnya sudah terlihat kesakitan akibat pelanggaran. Bermain dengan keunggulan jumlah pemain, Persib tetap mendapat perlawanan sengit.