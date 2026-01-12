Atlet Muda Rafa Fahd Rifai Al Hakam Raih Medali Emas di Kejurnas Taekwondo 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Atlet taekwondo muda, Rafa Fahd Rifai Al Hakam sukses menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Juara 1 Kyorugi sekaligus medali emas pada ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Indonesia Super Fight Vol. 3 Tahun 2025. Kejuaraan ini digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Rafa tampil dominan sejak babak awal hingga final, memperlihatkan teknik bertanding yang matang, kecepatan serta mental juara. Keberhasilannya mengalahkan atlet-atlet dari berbagai daerah di Indonesia menegaskan kualitasnya sebagai atlet muda potensial.

Meski masih menempuh pendidikan di SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang, Rafa mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional.

Prestasi ini tidak lepas dari dukungan keluarga, khususnya kedua orang tuanya, Ahmad Ripai dan Aliqol Ana yang menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan prestasinya.

Dalam ajang nasional ini, Rafa berkompetisi atas nama Klub Blok M Jateng di bawah bimbingan Head Coach Sabeum Candra Prasetya.

Pelatih menilai capaian ini merupakan hasil dari disiplin latihan, konsistensi, dan kerja keras Rafa selama ini.

Kepala SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang Siti Chotimah mengapresiasi atas prestasi yang diraih Rafa.

Dia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi Rafa untuk terus berkembang dan melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi, sekaligus mengharumkan nama Semarang dan Jawa Tengah di kancah taekwondo nasional.