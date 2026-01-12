Persija Kalah dari Persib Bandung, Rizky Ridho: Kami Tunggu di Jakarta

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho menunjukkan sikap sportif seusai timnya takluk 0-1 dari Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Bandung, Minggu (11/1).

Ridho mengucapkan selamat atas kemenangan Maung Bandung sekaligus menyampaikan pesan bahwa Persija siap menunggu pertemuan kedua yang akan digelar di kandang Macan Kemayoran.

“Saya mau mengucapkan selamat kepada Persib Bandung meraih tiga poin. Terima kasih untuk sambutannya dan kami tunggu di Jakarta,” kata Ridho.

Dalam pertandingan bertensi tinggi tersebut, gol tunggal kemenangan Persib Bandung dicetak oleh Beckham Putra pada menit kelima. Gol cepat itu berawal dari kesalahan antisipasi pemain Persija Bruno Tubarao saat menghalau crossing Berguinho.

Beckham yang tembus dari kawalan langsung melepaskan tembakan ke gawang dan menaklukkan kiper Persija. Gol tersebut menjadi pembeda hingga laga usai.

Persija berusaha menyamakan kedudukan sepanjang sisa babak pertama, namun upaya mereka selalu kandas. Situasi semakin sulit di babak kedua setelah Macan Kemayoran harus bermain dengan sepuluh pemain.

Tubarao diganjar kartu merah oleh wasit setelah dengan sengaja menginjak kaki Beckham yang sudah terjatuh di lapangan setelah sebelumnya melakukan pelanggaran terhadap pemain bernomor punggung tujuh tersebut.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengakui kegagalan timnya membobol gawang Persib tidak lepas dari solidnya lini pertahanan lawan. Menurutnya, Persib saat ini menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Super League.