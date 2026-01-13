Debut Bernardo Tavares di Persebaya Berakhir Manis

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Debut Bernardo Tavares sebagai pelatih kepala anyar Persebaya Surabaya berakhir manis. Bajul Ijo sukses menekuk Malut United FC dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (10/1/2026).

Kemenangan tersebut bukan hanya menghadirkan tiga poin penting bagi Persebaya, tetapi juga memutus rekor impresif Malut United yang sebelumnya tak terkalahkan dalam 11 pertandingan beruntun.

Bernardo Tavares pun tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap atmosfer stadion. Pelatih asal Portugal itu mengapresiasi dukungan Bonek dan Bonita yang memadati tribun GBT sepanjang pertandingan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita yang datang ke sini untuk mendukung para pemain. Suasananya fantastis dan saya pikir hampir 13 ribu orang hadir di sini, itu luar biasa,” ujar Bernardo.

Meski meraih kemenangan di laga debutnya, pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan dirinya tidak ingin terlena. Setelah masa pemulihan usai pertandingan melawan Malut United, Bernardo langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan tim menghadapi laga pertama putaran kedua melawan Dewa United Banten FC.

Dia menilai kemenangan Persebaya atas Malut United memang layak diraih. Menurutnya, Bruno Moreira dan kawan-kawan menunjukkan daya juang yang tinggi sepanjang pertandingan.

“Mari kita lihat apakah di pertandingan berikutnya kita bisa memberikan lebih banyak lagi, karena para pemain pantas mendapatkannya,” imbuhnya.

Bernardo juga mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi. Menatap laga selanjutnya, ia berharap para pemain Persebaya mampu meminimalkan kesalahan sendiri yang berpotensi dimanfaatkan lawan.