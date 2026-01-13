Tekuk Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim, Beckham Putra: Kami Tim Terbaik

JPNN.com

Selasa, 13 Januari 2026 – 02:00 WIB
Persib Bandung resmi menyandang status juara paruh musim BRI Super League 2025/2026 seusai menaklukkan rival abadinya, Persija Jakarta, pada pekan ke-17 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1). Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi menyandang status juara paruh musim BRI Super League 2025/2026 seusai menaklukkan rival abadinya, Persija Jakarta, pada pekan ke-17 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1).

Maung Bandung menang tipis 1-0 lewat gol cepat Beckham Putra pada menit kelima. Gol tersebut langsung mengantar Persib berdiri kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 38 poin.

Beckham menjadi aktor utama kemenangan Persib di laga sarat gengsi tersebut. Gelandang muda bernomor punggung tujuh itu memanfaatkan peluang emas di depan gawang Persija dan menaklukkan kiper Carlos Eduardo.

“Karena ini laga derby, kami harus bisa memanfaatkan sekecil apa pun peluang untuk jadi gol. Alhamdulillah saya bisa memanfaatkan itu dengan gol cepat dan kami bisa buktikan Persib adalah tim terbaik di Indonesia,” kata Beckham.

Selain memastikan gelar juara paruh musim, kemenangan atas Persija juga mempertegas dominasi Persib di kandang sendiri. Sepanjang putaran pertama, Persib selalu menang dalam delapan laga kandang.

Catatan tersebut kian impresif karena Persib mampu mencetak 13 gol dan hanya kebobolan satu kali di GBLA.

“Saya pikir ini adalah rumah kami. Jadi siapa pun lawan yang datang ke sini pasti mereka akan dibuat takut,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Persib menutup paruh musim dengan catatan 12 kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Raihan 38 poin tersebut membuat Maung Bandung unggul atas para pesaingnya di papan atas klasemen.

