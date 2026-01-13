Allano Lima Jadi Korban Rasisme, Persija Jakarta Bereaksi Keras

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mengecam keras tindakan rasis yang diterima pemainnya, Allano Lima, seusai laga kontra Persib Bandung pada 11 Januari 2026.

Aksi tidak terpuji tersebut muncul melalui kolom komentar akun Instagram pribadi Allano dan langsung menuai reaksi tegas dari manajemen Macan Kemayoran.

Persija menilai perilaku tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sama sekali tidak memiliki tempat dalam sepak bola. Apalagi, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan.

Manajemen Persija menyayangkan tindakan rasisme yang dinilai terus berulang dan mencoreng wajah sepak bola nasional. Klub menegaskan rasisme bukan candaan, bukan pula pelampiasan emosi sesaat, melainkan kekerasan verbal yang melukai martabat seseorang.

“Persija berdiri sepenuhnya bersama Allano Lima. Klub memberikan dukungan penuh secara moral dan psikologis kepada pemain kami, serta memastikan ia tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini,” ujar Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko.

Allano Lima pun akhirnya angkat bicara terkait serangan rasis yang dialaminya. Pemain asal Brasil itu menegaskan dirinya tidak akan gentar dan memilih tetap fokus melanjutkan perjuangan bersama tim.

“Saya bangga dengan siapa diri saya dan dengan apa yang telah saya capai. Tindakan rasisme ini justru menunjukkan seberapa jauh saya telah bertumbuh dari titik awal saya berasal. Pohon yang berbuah lebat adalah pohon yang paling sering dilempari batu,” tulis Allano.

Dia menegaskan kini saatnya kembali bekerja dan menatap perjalanan panjang yang masih harus dilalui bersama Persija.