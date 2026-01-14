Michael Carrick Jadi Kandidat Terkuat Pelatih Interim Manchester United

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Nama Michael Carrick mencuat sebagai calon terkuat pelatih sementara Manchester United setelah manajemen Setan Merah memecat Ruben Amorim pada awal pekan lalu.

Mantan gelandang timnas Inggris dan Manchester United itu dikabarkan sudah selangkah lagi kembali ke Old Trafford, kali ini sebagai nakhoda di pinggir lapangan.

Pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Carrick telah menerima proposal kontrak dari manajemen MU.

“Kesepakatan hampir selesai dan akan ditandatangani pekan ini,” tulis Romano melalui akun X miliknya, Selasa (13/1).

Jika proses administrasi rampung, Carrick diproyeksikan menangani Manchester United hingga akhir musim 2025/2026.

Carrick berada di posisi terdepan mengungguli kandidat lain, termasuk Ole Gunnar Solskjaer. Nama Solskjaer bukan sosok asing bagi publik Old Trafford.

Pelatih asal Norwegia itu pernah menukangi MU pada periode 2018–2021 setelah menggantikan Jose Mourinho, sebelum akhirnya dipecat akibat performa tim yang inkonsisten.

Menurut laporan, baik Carrick maupun Solskjaer telah bertemu dengan Direktur Olahraga Manchester United, Jason Wilcox. Keduanya mempresentasikan rencana masing-masing kepada jajaran pimpinan klub.

Sky Sports melaporkan, Carrick dinilai lebih meyakinkan karena menawarkan gagasan jangka pendek yang dianggap realistis untuk situasi MU saat ini. Meski demikian, faktor kedekatan emosional dan popularitas Solskjaer di mata fans tetap menjadi pertimbangan manajemen.