Alasan John Herdman Pilih Menangani Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih baru tim nasional Indonesia John Herdman mengungkap alasan di balik keputusannya menerima pinangan PSSI dan menolak tawaran dari dua negara lain, Jamaika dan Honduras.

Dalam jumpa pers perkenalan resminya di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/1), pelatih asal Inggris tersebut menyebut Indonesia sebagai tempat yang tepat untuk melanjutkan karier kepelatihannya.

Menurut Herdman, ada tiga faktor utama yang membuatnya mantap memilih timnas Indonesia, yakni visi yang jelas, kualitas pemain, serta basis pencinta sepak bola yang sangat fanatik.

“Saya pernah bekerja di wilayah CONCACAF, saya punya pengalaman di sana. Namun, saya percaya dengan negara yang memiliki populasi 280 juta penduduk, di mana sekitar 90 persennya mencintai sepak bola. Mereka sangat mencintai sepak bolanya. Ini adalah tempat yang tepat,” ujar Herdman.

Herdman dikontrak PSSI dengan skema 2+2, yakni dua tahun kerja dengan opsi perpanjangan dua tahun. Selain menangani timnas senior, dia juga mendapat mandat memimpin timnas U-23 Indonesia.

Lebih lanjut, Herdman menekankan pentingnya sinergi antar kelompok usia tim nasional, mulai dari U-17 hingga tim senior. Menurutnya, kesinambungan filosofi menjadi kunci agar pemain muda siap ketika dipanggil memperkuat level tertinggi.

“Bekerja bersama tim kepelatihan U-20 dan U-23 akan menjadi hal yang sangat penting ketika kita memiliki konsistensi dalam elemen filosofi, kerangka budaya, dan taktik,” jelas pelatih yang sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun tersebut.

Dia juga menyoroti perlunya kesamaan dasar meski setiap pelatih memiliki gaya dan pendekatan berbeda. Hal itu dinilai krusial mengingat padatnya jadwal internasional.