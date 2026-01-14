Persib Bandung Pimpin Klasemen, Kakang Rudianto Bidik Juara Akhir Musim

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengunci posisi puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/26 hingga akhir paruh musim.

Hingga pekan ke-17, tim asuhan Bojan Hodak mengoleksi 38 poin hasil dari 12 kemenangan, dua kali imbang, dan tiga kekalahan.

Kepastian Persib berada di puncak klasemen didapat setelah kemenangan tipis 1-0 atas rival abadi, Persija Jakarta, dalam laga panas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Minggu (11/1).

Tambahan tiga poin tersebut membuat Maung Bandung menyalip Borneo FC Samarinda yang sebelumnya memimpin klasemen dengan 37 poin. Persija Jakarta harus turun ke posisi ketiga dengan 35 poin.

Tren positif Persib pun diharapkan terus berlanjut pada putaran kedua kompetisi.

Bek Persib Kakang Rudianto mengungkapkan rasa syukur atas hasil manis yang diraih timnya, terutama karena kemenangan diraih di hadapan ribuan Bobotoh yang memadati stadion.

“Tentunya bersyukur bisa menang di pertandingan akhir paruh musim. Ini hasil kerja keras semua pemain. Semoga hasil positif ini bisa terus berlanjut di pertandingan selanjutnya,” ujar Kakang.

Pemain bernomor punggung 5 itu menilai kemenangan atas Persija menjadi penutup sempurna putaran pertama sekaligus membawa Persib ke puncak klasemen sementara.