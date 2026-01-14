John Herdman Sebut Naturalisasi Masih Jadi Opsi untuk Timnas Indonesia, tetapi...

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih kepala tim nasional Indonesia John Herdman membuka peluang hadirnya pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda ke depan.

Herdman menegaskan bahwa proses naturalisasi tetap menjadi salah satu opsi strategis agar Indonesia mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.

Sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, timnas Indonesia memang diperkuat sejumlah pemain naturalisasi keturunan Belanda. Mengikuti jejak para pendahulunya, Herdman tidak menutup kemungkinan melanjutkan kebijakan tersebut.

Baca Juga: John Herdman Samakan Potensi Timnas Indonesia dengan Kanada

“Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level satu dan dua, pemain yang bermain di lima liga top dunia,” ujar Herdman seusai jumpa pers pertamanya di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut pelatih asal Inggris itu, pengalaman bermain di kompetisi elite dunia menjadi faktor penting dalam membangun tim nasional yang kompetitif.

“Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan internasional. Saya akan terus merekrut pemain yang kariernya menceritakan kisah terbaik. Karier sepak bola tidak pernah berbohong. Jika Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi,” tegasnya.

Meski demikian, Herdman juga menyoroti antusiasme pemain lokal yang dinilainya sangat positif. Ia menyebut Indonesia kini berada pada fase di mana banyak pemain ingin membela Merah Putih.

“Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini. Dan para pemain lokal, semangat, energi, serta komitmen mereka akan sangat terlihat,” lanjut Herdman.