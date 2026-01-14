Zanadin Fariz Sangat Senang Akhirnya Persis Solo Menang

jateng.jpnn.com, SOLO - Kelegaan terpancar jelas dari wajah pemain muda Persis Solo Zanadin Fariz. Gelandang berusia 21 tahun itu tampil gemilang dan dinobatkan sebagai OPPO Player of The Match pada laga pekan ke-17 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (11/1), Persis Solo sukses menundukkan tuan rumah Semen Padang FC dengan skor tipis 3-2 dalam duel yang berlangsung ketat hingga menit akhir.

Zanadin membuka keunggulan Persis pada menit 45+3. Gol tersebut disusul gol Kodai Tanaka pada menit ke-50 dan Irfan Jauhari di masa injury time menit 90+1.

Sementara itu, Semen Padang sempat memberi perlawanan lewat gol Irsyad Maulana menit ke-36 dan Ricki Ariansyah pada menit 90+6.

Kemenangan ini terasa sangat krusial bagi Laskar Sambernyawa yang sebelumnya menjalani puasa kemenangan panjang. Dalam 15 pertandingan terakhir, Persis hanya mampu meraih empat hasil imbang dan menelan 11 kekalahan.

Terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, Zanadin tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya.

“Yang pasti sangat senang akhirnya bisa mendapatkan tiga poin. Alhamdulillah saya bisa mencetak gol pertama. Ini berkat kerja sama semua pemain, saling menguatkan dan saling percaya,” ujar Zanadin.

Tambahan tiga poin juga berdampak signifikan terhadap posisi Persis di klasemen sementara. Persis kini mengoleksi 10 poin dan berhasil naik dari dasar klasemen ke peringkat ke-16.