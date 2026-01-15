Jay Idzes Sambut John Herdman: Ayo Buat Sejarah Bersama Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kedatangan John Herdman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia langsung disambut antusias para pemain Garuda. Kapten timnas Indonesia Jay Idzes mengajak Herdman untuk bersama-sama menorehkan sejarah, bukan hanya di level Asia, tetapi juga dunia.

“Hai coach, selamat datang di keluarga kami. Mari membuat sejarah bersama-sama. Tidak sabar berjumpa dengan anda,” ujar Idzes, bek klub Serie A Italia Sassuolo, dikutip dari Instagram resmi timnas Indonesia, Rabu (14/1).

Semangat serupa disampaikan Kevin Diks. Pemain Borussia Moenchengladbach itu berharap era kepelatihan Herdman bisa membawa timnas Indonesia menuju pencapaian-pencapaian besar.

“Hi coach Herdman, selamat atas peran baru anda. Mari capai hal-hal besar bersama Indonesia. Mari ciptakan banyak kenangan hebat. Sekali lagi, semoga sukses dan sampai jumpa,” tutur Diks.

Musim ini, Diks tampil impresif di Liga Jerman dengan torehan tiga gol, sebuah catatan yang menambah optimisme terhadap kekuatan skuad Garuda di bawah kepemimpinan pelatih anyar.

Sementara itu, kiper timnas Indonesia Maarten Paes mengaku tak sabar untuk segera bertemu Herdman. Penjaga gawang FC Dallas tersebut menantikan momen pertemuan perdana pada Maret 2026, saat Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Series.

“Selamat atas peran barunya. Kami sangat bersemangat bertemu dengan anda. Ayo Garuda. Ayo gapai mimpi bersama-sama. Sampai jumpa di bulan Maret,” kata Paes.

FIFA Series akan menjadi laga pertama Herdman bersama timnas Indonesia, sebelum menghadapi agenda padat berikutnya seperti FIFA Match Day, ASEAN Championship, hingga Piala Asia 2027.