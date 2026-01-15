JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Pesan John Herdman untuk Rizky Ridho dan Liga Indonesia

Pesan John Herdman untuk Rizky Ridho dan Liga Indonesia

Kamis, 15 Januari 2026 – 06:03 WIB
Pesan John Herdman untuk Rizky Ridho dan Liga Indonesia - JPNN.com Jateng
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. Foto: IG persija

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih kepala baru timnas Indonesia John Herdman langsung menyoroti satu nama dari kompetisi domestik, yakni Rizky Ridho.

Bek tengah Persija Jakarta itu dinilai sudah saatnya melangkah ke level berikutnya setelah lima musim lebih mengasah diri di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Kami punya pemain seperti Rizky Ridho yang tampil baik di liga ini, dan semoga dia bisa naik ke level berikutnya,” ujar John Herdman di Jakarta Pusat, Selasa (13/1), usai konferensi pers perdananya sebagai pelatih timnas Indonesia.

Baca Juga:

Ucapan Herdman bukan tanpa dasar. Ridho menjalani debut profesionalnya di Liga 1-kini bernama Super League-pada Maret 2020 bersama Persebaya Surabaya saat usianya baru 18 tahun.

Sejak itu, dia berkembang menjadi pemain inti, sebelum akhirnya hijrah ke Persija Jakarta pada musim 2023/2024.

Secara statistik, Ridho sudah mencatatkan 110 penampilan di Super League dengan torehan enam gol dan dua assist. Konsistensinya semakin terlihat di level internasional. Bersama timnas Indonesia, bek kelahiran Surabaya itu telah tampil 47 kali dan mencetak empat gol.

Baca Juga:

Perannya kian vital di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari total 18 laga tim Garuda di fase tersebut, Ridho menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak, hanya dua kali absen sepanjang babak kualifikasi.

Dengan rekam jejak tersebut, wacana “naik level” pun menguat. Banyak pihak menilai Ridho sudah layak menjajal tantangan baru, termasuk kemungkinan bermain di luar negeri atau abroad, demi memperkaya pengalaman dan kualitas permainan.

Pelatih baru timnas Indonesia John Herdman menyoroti Rizky Ridho dan Liga Indonesia.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   john herdman pelatih timnas indonesia rizky ridho liga super indonesia Timnas Indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU