Pesan John Herdman untuk Rizky Ridho dan Liga Indonesia

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih kepala baru timnas Indonesia John Herdman langsung menyoroti satu nama dari kompetisi domestik, yakni Rizky Ridho.

Bek tengah Persija Jakarta itu dinilai sudah saatnya melangkah ke level berikutnya setelah lima musim lebih mengasah diri di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Kami punya pemain seperti Rizky Ridho yang tampil baik di liga ini, dan semoga dia bisa naik ke level berikutnya,” ujar John Herdman di Jakarta Pusat, Selasa (13/1), usai konferensi pers perdananya sebagai pelatih timnas Indonesia.

Ucapan Herdman bukan tanpa dasar. Ridho menjalani debut profesionalnya di Liga 1-kini bernama Super League-pada Maret 2020 bersama Persebaya Surabaya saat usianya baru 18 tahun.

Sejak itu, dia berkembang menjadi pemain inti, sebelum akhirnya hijrah ke Persija Jakarta pada musim 2023/2024.

Secara statistik, Ridho sudah mencatatkan 110 penampilan di Super League dengan torehan enam gol dan dua assist. Konsistensinya semakin terlihat di level internasional. Bersama timnas Indonesia, bek kelahiran Surabaya itu telah tampil 47 kali dan mencetak empat gol.

Perannya kian vital di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari total 18 laga tim Garuda di fase tersebut, Ridho menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak, hanya dua kali absen sepanjang babak kualifikasi.

Dengan rekam jejak tersebut, wacana “naik level” pun menguat. Banyak pihak menilai Ridho sudah layak menjajal tantangan baru, termasuk kemungkinan bermain di luar negeri atau abroad, demi memperkaya pengalaman dan kualitas permainan.