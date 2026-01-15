Persib Bandung Juara Paruh Musim, Bojan Hodak Biasa Saja

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menutup putaran pertama BRI Super League 2025/26 dengan status juara paruh musim. Maung Bandung memastikan posisi puncak klasemen setelah menaklukkan Persija Jakarta pada laga pekan ke-17.

Hingga akhir putaran pertama, Persib mengoleksi 38 poin dari 12 kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kali menelan kekalahan. Mereka unggul tipis satu poin dari Borneo FC yang menempel ketat di posisi kedua.

Meski berada di puncak klasemen, pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa gelar juara paruh musim bukanlah tujuan utama. Menurutnya, kompetisi masih panjang dan tantangan sesungguhnya justru ada di putaran kedua.

“Ini baru separuh musim dan kompetisi baru akan berakhir pada bulan Mei. Jadi juara di setengah musim liga tidak terlalu penting,” ujar Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu menyadari bahwa posisi Persib sebagai pemuncak klasemen akan membuat lawan-lawan tampil dengan motivasi berlipat. Sebanyak 17 laga masih harus dilalui, dengan tekanan yang kian besar untuk mempertahankan konsistensi.

“Masih ada 17 pertandingan dan semua tim akan berusaha mengalahkan kami,” katanya.

Tantangan Persib kian kompleks karena jadwal padat menanti. Selain fokus di kompetisi domestik, Persib juga akan tampil di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. Pada Februari mendatang, Maung Bandung dijadwalkan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC.

Menghadapi fase krusial tersebut, Hodak memilih memberi waktu pemulihan bagi pemain. Skuad Persib diliburkan hingga 15 Januari dan akan kembali menjalani latihan intensif mulai Jumat (16/1).