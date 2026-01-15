John Herdman Antusias Tatap Piala ASEAN 2026, Siap Ukir Sejarah Bersama Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih timnas Indonesia John Herdman menyambut antusias Piala ASEAN 2026 yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Turnamen ini dinilai menjadi peluang besar bagi skuad Garuda untuk mencatat sejarah baru di level Asia Tenggara.

Herdman menilai fakta bahwa Indonesia belum pernah menjuarai Piala ASEAN justru menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya sebagai pelatih baru.

“Menurut saya, fakta bahwa Indonesia belum pernah memenangi turnamen ini justru menjadi peluang yang bagus untuk pelatih baru. Untuk melakukannya pertama kali dan mencatat sejarah bersama para penggemar serta para pemain, itulah pola pikir yang ingin kami bawa ke turnamen ini,” ujar John Herdman seusai menghadiri undian grup Piala ASEAN 2026 di Studio MNC, Jakarta, Kamis (15/1).

Timnas Indonesia tercatat sudah enam kali menembus final Piala ASEAN, namun selalu gagal meraih gelar juara. Meski begitu, Herdman optimistis dengan kekuatan skuad yang dimiliki saat ini.

“Ini peluang nyata dengan skuad yang kami punya. Namun saya juga menekankan bahwa setiap grup dan setiap tim akan menjadi lawan yang berat di kompetisi ini,” lanjut pelatih asal Inggris tersebut.

Piala ASEAN 2026 akan digelar di luar agenda FIFA match day. Kondisi ini membuat klub-klub Eropa berpeluang tidak melepas pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri.

Namun, Herdman menegaskan hal tersebut bukan menjadi kendala besar bagi timnya.

“Artinya semua tim akan bermain di level yang sama. Tim yang akan sukses adalah tim yang benar-benar ingin mewakili negaranya di momen ini. Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi tim Indonesia pertama yang mengangkat trofi Piala ASEAN,” tegasnya.