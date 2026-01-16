Persijap Jepara Datangkan Striker Berpengalaman Eropa-Australia

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara resmi menambah amunisi di lini depan dengan mendatangkan penyerang asing anyar Iker Guarrotxena pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026.

Kehadiran striker berpengalaman ini diharapkan mampu mempertajam daya gedor Laskar Kalinyamat di sisa kompetisi.

Melalui akun Instagram resmi klub, Persijap memperkenalkan Guarrotxena sebagai rekrutan terbarunya.

“Welcome to the squad, our new striker, Iker Guarrotxena! New spirit. New ambition. One badge. Memiliki pengalaman di sejumlah klub Eropa hingga Australia,” tulis Persijap Jepara, Kamis (15/1).

Pemain berusia 33 tahun itu memiliki rekam jejak panjang di berbagai kompetisi internasional. Guarrotxena pernah membela sejumlah klub Eropa seperti Athletic Bilbao B, CD Tenerife, Real Murcia, hingga CYD Leonesa.

Dia juga sempat berpetualang ke luar Eropa dengan bermain di Liga Polandia bersama Pogon Szczecin, Liga Yunani bersama Volos NPS, hingga Liga Australia bersama Western United.

Sebelum merapat ke Jepara, Guarrotxena tercatat memperkuat klub Liga India FC Goa. Bersama klub tersebut, ia tampil dalam 56 pertandingan di berbagai ajang dengan torehan 24 gol dan empat assist dari total 4.196 menit bermain.

Guarrotxena merupakan produk akademi Athletic Club Bilbao. Meski sempat menembus tim senior pada 2014, ia tidak mendapat kesempatan reguler di skuad utama sehingga memilih melanjutkan kariernya di sejumlah klub lain.