Bojan Hodak Belum Puas dengan Performa Persib Bandung, Masih Ada yang Mengganjal

Sabtu, 17 Januari 2026 – 07:18 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menutup paruh musim BRI Super League 2025/26 dengan status pemuncak klasemen. Maung Bandung mengoleksi 38 poin dari 17 pertandingan, hasil 12 kemenangan, dua kali imbang, dan tiga kekalahan.

Persib unggul tipis satu poin dari Borneo FC Samarinda yang membuntuti di posisi kedua. Capaian ini menegaskan konsistensi Persib sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini.

Namun, di balik status juara paruh musim, pelatih Persib Bojan Hodak menyimpan sejumlah ganjalan. Pelatih terbaik dua musim beruntun itu menilai timnya masih bisa tampil lebih maksimal.

“Lihat, kami jadi nomor satu di liga, saya merasa senang dan puas. Namun, di samping itu kami masih bisa lebih baik,” ujar Hodak.

Salah satu evaluasi utama Hodak adalah buruknya eksekusi penalti. Persib tercatat lima kali gagal memanfaatkan hadiah penalti menjadi gol, yang berujung pada hilangnya poin penting.

Kegagalan tersebut terasa krusial, terutama saat Persib ditahan imbang PSIM dan kalah dari Persita. Menurut Hodak, detail kecil seperti ini tak boleh terulang jika ingin menjaga posisi puncak klasemen.

Selain penalti, Hodak juga menyoroti kebiasaan timnya kebobolan di menit-menit akhir. Meski Persib tercatat sebagai tim dengan jumlah kebobolan paling minim di liga, gol-gol telat lawan tetap menjadi alarm serius.

“Kami kebobolan di beberapa menit-menit akhir dalam 2-3 pertandingan yang bikin kami kehilangan poin. Namun, kami juga memenangkan pertandingan di menit-menit akhir,” kata pelatih asal Kroasia itu.

Persib juara paruh musim BRI Super League 2025/26. Namun Bojan Hodak belum puas. Penalti gagal dan gol menit akhir jadi alarm jelang putaran kedua.
