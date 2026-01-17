Persija Tambah Daya Gedor, Penyerang Asal Maroko Didatangkan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persija Jakarta menatap putaran kedua BRI Super League 2025/26 dengan tuntutan tampil lebih utuh dan lebih tajam. Untuk menjawab kebutuhan itu, Macan Kemayoran mendatangkan penyerang asal Maroko Alaeddine Ajaraie.

Alaeddine bergabung dengan Persija berstatus pinjaman dari klub Liga India, NorthEast United, hingga akhir musim. Pemain kelahiran Rabat, 5 Januari 1993, itu datang ke Jakarta dengan reputasi mentereng dan catatan gol yang menjanjikan.

Pada musim Indian Super League 2024/2025, Alaeddine tampil luar biasa bersama NorthEast United. Dia keluar sebagai top skor dengan torehan 23 gol dan tujuh assist, sekaligus menyabet gelar Pemain Terbaik musim tersebut.

Produktivitasnya tak meredup. Pada musim 2025/2026, Alaeddine telah mencetak 10 gol dan lima assist dari sembilan pertandingan di dua ajang berbeda, yakni Durand Cup dan Super Cup. Catatan itu menjadi sinyal kuat bahwa Persija mendapatkan penyerang dengan kualitas terbukti.

Perjalanan karier Alaeddine sendiri bukan kisah instan. Ia mengawali langkah dari Widad Temara pada 2019, lalu melanjutkan petualangan ke RS Berkane dan MAS Fes. Pengalaman internasional ia dapatkan saat membela Muaither SC di Timur Tengah, sebelum kembali ke Maroko bersama AS FAR Rabat.

Puncak performanya hadir saat berseragam NorthEast United, tempat Alaeddine menjelma menjadi figur sentral dan penentu hasil pertandingan. Dari sanalah Persija melihat potensi besar untuk memperkuat lini serang.

Direktur Persija Mohamad Prapanca menegaskan, kedatangan Alaeddine merupakan bagian dari keseriusan klub menatap putaran kedua kompetisi.

“Alaeddine didatangkan untuk membuat kami lebih kuat dan lebih tajam. Kami sangat serius melangkah ke putaran kedua BRI Super League. Bukan hanya dengan sekadar narasi, tetapi dengan pembuktian melalui evaluasi komposisi tim,” ujar Prapanca.